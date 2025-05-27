Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покидает самарский клуб, сообщает пресс‑служба футбольной команды.

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По решению сторон контракт, который заканчивается в мае, продлен не будет.

— Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре! Тренер, Вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах! — говорится в тексте сообщения.

Игорь Осинькин стал главным тренером самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. Под его руководством команда стала победителем ФНЛ и дошла до финала Кубка России в 2021 году, где уступила московскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

Осинькину 59 лет, ранее специалист занимал аналогичную должность в «Чертаново», «Кубани», «Тольятти», «Автодоре», а также работал тренером юношеской сборной России.

По итогам сезона МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место в таблице, набрав 31 очко.