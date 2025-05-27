Вратарь «Спартака» повторил клубный рекорд

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко повторил рекорд клуба по «сухим» матчам за сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Telegram-канал команды.

На счету Максименко 15 игр в завершившемся сезоне РПЛ, в которых он не пропустил. Он повторил рекорд Александра Филиминова 1997 года.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.