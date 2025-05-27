Глава УЕФА высказался об отстранении юношеских команд из России

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался об отстранении юношеских команд из России. Его слова приводит O Jogo со ссылкой на Kicker.

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Чеферин выразил сожаление из-за того, что в связи с ограничениями они не позволяют играть детям из РФ.

«Сейчас они думают, что мы их ненавидим, они думают, что мы ненавидим нацию. Я не ненавижу ни одну нацию», — заявил он.

Глава УЕФА подчеркнул, что некоторые федерации находились под таким политическим давлением, что они боялись.

«Но очевидно, что ничего не изменится в отношении российских взрослых команд, пока не закончится конфликт», — добавил Чеферин.

В сентябре 2023 года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. В итоге решение о допуске не было принято.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды проводят только товарищеские матчи.