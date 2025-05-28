Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Это первое чемпионство и первый трофей в истории южного клуба.

«У „Краснодара“ великолепная академия, суперпацаны, которые, я надеюсь, заявят о себе не только на всю Россию, но и на весь мир, у них отличный стадион, хорошие болельщики, не хватало только одного — титула, чтобы стать суперклубом. Они его взяли и со временем поймут, как было важно это сделать, для того чтобы их маленькие ребята воспитывались уже как победители. И у них ещё больше будет этих ребят. Когда они приходят на стадион и всё это видят, они уже получают в кровь эту ДНК победителя», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».