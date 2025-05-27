Антони: я пережил трудные времена в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский вингер «Бетиса» Антони рассказал о своём эмоциональном состоянии во время выступлений в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, бразилец перебрался в «Бетис» из английского клуба на правах аренды в зимнее трансферное окно.

© Чемпионат.com