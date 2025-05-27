Семак ответил, как проигранное чемпионство повлияло на атмосферу юбилея

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о праздновании столетнего юбилея клуба после проигранного чемпионства РПЛ. Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в шести предыдущих сезонах подряд. Но в год столетия клуб занял лишь второе место.

— Тяжело праздновать юбилей клуба на следующий день после проигранного чемпионства?

— Конечно, переживания от неудачи есть. Но это спорт. В нём невозможно всё время выигрывать. Так что поражения — это часть нашей работы. Серия побед или серия из выигранных подряд чемпионств не может продолжаться бесконечно — рано или поздно она заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше. Мы хотели снова выиграть чемпионат, но теперь нужно сделать правильные выводы из этой неудачи и двигаться дальше.

— Атмосфера на праздновании 100-летия скрашивает горечь от поражения?

— Этот юбилей — грандиозное событие. Хочется поблагодарить клуб, что так всё организовали. Мы все счастливы быть причастными к истории «Зенита» и отпраздновать такую знаменательную дату вместе с нашими болельщиками и ветеранами команды разных лет. Нам всем повезло играть и работать в «Зените», при таких болельщиках, в таком прекрасном городе. И сделаем всё, чтобы в будущем порадовать их новыми победами, — приводит слова Сергея Семака интернет-портал «Известия».