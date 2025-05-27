«Рома» обвинила экс-игрока в нападении на молодежную команду клуба

Футбольный клуб «Рома» выдвинул обвинения в адрес экс‑полузащитника команды Николо Дзаньоло из‑за инцидента с игроками «молодежки» римлян.

По данным клуба, после выездного матча молодежной лиги против «Фиорентины» Дзаньоло «вошел в раздевалку команды и продемонстрировал провокационное поведение по отношению к некоторым игрокам молодежной команды «Ромы», во время конфликта двум футболистам были нанесены удары. Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счетом 2:1. Дзаньоло арендован «Фиорентиной» у турецкого «Галатасарая».

— Футбольный клуб «Рома» решительно осуждает любую форму агрессивного поведения или поступков, которые не соответствуют ценностям спорта, — говорится в заявлении пресс‑службы римского клуба.

«Фиорентина» опубликовала официальное заявление с версией событий самого Дзаньоло, который, по данным СМИ, не имел права находиться в раздевалке.

— По окончании матча я зашел в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», затем прошел через раздевалку «Ромы», чтобы поприветствовать их и поздравить с сезоном. Однако в определенный момент они начали оскорблять меня, поэтому на этом этапе, чтобы избежать обострения ситуации, я предпочел просто уйти, — приводятся слова Дзаньоло на сайте клуба из Флоренции.

В составе «Ромы» Николо Дзаньоло стал победителем Лиги конференций в 2022 году. Он выступал за римский клуб с 2018 по 2023 год.