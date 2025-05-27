Переговоры Ли Кан Ина и «ПСЖ» о новом контракте зашли в тупик. Вингер интересен «Наполи» и клубам АПЛ, Ла Лиги и Саудовской Аравии
Ли Кан Ин может покинуть «ПСЖ».
Переговоры 24-летнего правого вингера и французского клуба о новом контракте зашли в тупик.
Действующий договор футболиста рассчитан до 2028 года.
Несколько клубов следят за ситуацией вокруг футболиста, среди которых «Наполи», а также команды АПЛ, Ла Лиги и Саудовской Аравии.
В прошедшем сезоне Ли Кан Ин забил 6 голов и сделал 6 передач в 30 матчах Лиги 1.