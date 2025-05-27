Названы лидеры РПЛ по средней посещаемости

Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшим клубом Российской Премьер-Лиги по средней посещаемости домашних матчей в завершившемся сезоне.

В среднем на игры сине-бело-голубых на «Газпром Арене» приходил 35 691 зритель, сообщает телеграм-канал «Футбольная посещаемость» со ссылкой на данные РПЛ. Вторым в рейтинге самых посещаемых клубом стал «Краснодар» (27 561), третьим — «Спартак» (19 979).

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит». Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород».