Орлов отреагировал на новость о грядущих перестановках в «Зените»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости в СМИ о том, что в «Зените» планируются глобальные перемены. Ранее появились слухи, что в отставку могут отправить председателя правления клуба Александра Медведева и главного тренера команда Сергея Семака.

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«Никаких увольнений в «Зените» не будет — ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.