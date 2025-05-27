Глушаков отреагировал на слухи о назначении Карпина в один из топ-клубов РПЛ

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировали на слухи о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичный пост в один из топ-клубов Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны «Зенита» и московского «Динамо».

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— Он созрел, готов к работе в большом клубе, вообще к любой команде чемпионата России и не только. Отпустит его РФС или нет — это уже другой вопрос.

— Сборная под руководством Карпина осенью может провести матчи против сборных Аргентины и Бразилии.

— Это будет проверкой сил. Ребята наигрались со всякими неизвестными сборными. Теперь проверят себя на уровне с грандами, с большими мировыми футболистами. Будет интересно посмотреть, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

6 июня российская национальная команда сыграет товарищеский матч с Нигерией в Москве, а 10 июня — с Беларусью в Минске. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.