Выяснилось, останутся ли «Химки» в РПЛ

«Химки» продолжат выступление в РПЛ.

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Ранее появилась информация, что подмосковный клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне. Команда заняла 12-е место по итогам прошедшего сезона Мир РПЛ.

Инсайдер Иван Карпов заявил, что «Химки» останутся в лиге, а команду возглавит ранее работавший в «Крыльях Советов» Игорь Осинькин.

Отмечается, что до 1 июня клубу надо погасить долги на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей, чтобы получить лицензию. «Химки» начали процесс погашения задолженности.