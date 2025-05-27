Выяснилось, останутся ли «Химки» в РПЛ

«Химки» останутся в РПЛ – клуб начал погашать долги, нужно выплатить 1,2 млрд рублей до 1 июня. Команду возглавит Осинькин (Иван Карпов)
«Химки» продолжат выступление в РПЛ.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне. Команда заняла 12-е место по итогам прошедшего сезона Мир РПЛ.
Инсайдер Иван Карпов заявил, что «Химки» останутся в лиге, а команду возглавит ранее работавший в «Крыльях Советов» Игорь Осинькин.
Отмечается, что до 1 июня клубу надо погасить долги на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей, чтобы получить лицензию. «Химки» начали процесс погашения задолженности.