Горшков оценил свой прошедший сезон в «Зените»

Российский защитник петербургского «Зенита» Юрий Горшков оценил свою игру за сине-бело-голубых в сезоне 2024-2025.

«Мне очень приятно, что в концовке в самых важных матчах тренерский штаб доверял мне. Вот это для меня, наверное, самое важное в концовке сезона. Конечно, для себя лично я ставлю этот сезон в актив. Считаю, что в целом неплохо справился с этими трудностями. Но я знаю, что могу и лучше», - цитирует Горшкова «ТАСС».

26-летний футболист перешел в «Зенит» 1 июля 2024-го года из самарских «Крыльев Советов». Сумма компенсации трансфера составила 1,26 млн. евро.

Юрий Горшков провел 26 матчей в прошедшем сезоне во всех турнирах, отметился 2 результативными передачами.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2,50 млн. евро.

В итоговой турнирной таблице РПЛ 2024-2025 петербургский «Зенит» расположился на 2-ом месте с 66 очками в активе. Чемпион России – «Краснодар» набрал 67 очков. «Быки» впервые в истории выиграли РПЛ.