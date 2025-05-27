Мостовой поставил оценку «Спартаку» за прошедший сезон

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поставил оценку «Спартаку» за выступления в сезона-2024/2025. Он считает, что красно-белые играли на твёрдую тройку. Напомним, «Спартак» финишировал в турнирной таблице РПЛ на четвёртой строчке по итогам минувшего сезона.

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— Интересно, как у вас эмоции от этого сезона? Какие-то есть позитивные, негативные? Что больше?

— Ну я думаю больше позитивного. Негативное это, наверное, всё-таки по нашему любимому «Спартаку». Я немножко, можно сказать, ошибся, но это нормально, потому что в жизни должен человек ошибаться всегда. Потому что я сказал что «Спартак» в тройке должен быть, а он оказался, к сожалению, четвёртым.

— Если, опять же продолжать подводить итоги и постараться «Спартаку» выставить какую-то оценку за вот этот футбольный год по пятибалльной шкале?

— До зимней паузы «Спартак» был одним из претендентов на чемпионство. И я, и многие так говорили. Выдал серию шесть побед, и после этой зимней паузы как всё перевернулось. Как здесь давать оценку? Какую отметку поставить? Давайте так, из Кубка вылетели. Но опять же вылетели как? Полное преимущество над командой «Ростов» и, к сожалению, как это бывает часто в футболе… Ну давай, давай тройку, троечку. Без минуса, без плюса, да. Вот если бы вышли в финал, вот сейчас, до финала, да, тогда бы ещё поставил плюс. А если бы выиграли — четыре, — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».