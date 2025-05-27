УЕФА отрицает ненависть к россиянам. Но вернуть их на турниры бессильна

Российские футболисты остаются изолированными от мирового спорта – играют только внутри страны и единичные товарищеские матчи. УЕФА предпринимала попытки вернуть атлетов на международные матчи – правда, разговоры по большей части шли о молодёжных командах.

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Руководство организации рассматривало возможность допуска футболистов младше 17 лет. В прессе даже появлялась информация, что половина стран поддерживала такое решение. Была выработана схема, позволяющая спортсменам играть даже при отсутствии авиасообщения – проводить матчи можно было на нейтральных полях.

Такие переговоры происходили и в 2024-м, и годом ранее, когда УЕФА неожиданно заявила россиян на отбор к Евро U17. Через две недели решение было изменено из-за отказа соперников играть с представителями нашей страны.

Президент УЕФА Александер Чеферин несколько раз высказывался об этой ситуации. Функционер заявлял, что не поддерживает решение о недопуске молодых спортсменов из России, но в организации ничего не смогли поделать с бойкотирующими это решение.

Чеферин считает, что футболисты не должны воспитываться в страхе и ненависти перед ровесниками из других стран мира. Эти атлеты не могут голосовать на выборах и каким-то образом влиять на политику государства.

Однако предложение УЕФА подверглось критике со стороны руководителей федераций различных стран. СМИ начали писать о несправедливости такого решения. Президент УЕФА заявил, что в этом случае действия политиков можно расценивать как расистские.

Об этом Чеферин говорил в феврале 2025 года, и за несколько прошедших месяцев его точка зрения не изменилась.

«Если бы дети приехали в вашу или мою страну и обняли ребенка, или их бы обняли другие дети, они бы поняли: они не плохие люди. Прямо сейчас они думают, что мы ненавидим их, что мы ненавидим нацию», – рассказал чиновник Kicker.

Функционер добавил, что в отношении взрослой сборной России в любом случае ничего не изменится, пока продолжается конфликт с Украиной. Однако в случае с молодыми футболистами УЕФА и федерации разных стран «мыслят настолько узко, что не позволяют играть даже детям».

Мнение президента УЕФА ценно, но без поддержки со стороны его коллег и чиновников местных организаций реальных шагов к допуску футболистов любых возрастов не будет. А содействия и одобрения пока нет.