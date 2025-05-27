Смолов отказался комментировать свое будущее

Нападающий Федор Смолов не захотел комментировать свое будущее в комментарии ТАСС после ухода из "Краснодара".

"Комментарий по будущему? Нет, спасибо, до свидания!" - сказал Смолов.

Ранее ТАСС сообщал, что Смолов покинул "Краснодар" в связи с истечением контракта. 24 мая Смолов после матча 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (3:0) заявил журналистам, что не будет завершать карьеру после победы в РПЛ. "Надо продолжать? Ну а как, конечно, 100 процентов", - сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России.

По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

В составе российской сборной Смолов провел 45 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В 2018 году на чемпионате мира нападающий вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала, где форвард не реализовал послематчевый пенальти в игре против хорватов.