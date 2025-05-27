РФС и ФИФА могут помочь «Химкам» пройти лицензирование

Согласно информации Metaratings, «Химки» рассчитывают на поддержку РФС в вопросе получения финансов за трансфер Мори Гбане от «Жил Висенте». Эти средства могут быть использованы для погашения долгов, по которым уже было принято решение Палатой по разрешению споров РФС и в ФИФА.

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Ранее стало известно, что португальцы намерены произвести оплату за трансфер полузащитника, но банки не пропускают деньги в Россию. На данный момент подмосковный клуб при содействии РФС пытается найти способ перевода суммы не напрямую в Россию, а на счета ФИФА.

По итогам минувшего сезона «Химки» заняли 12-е место в таблице чемпионата России, однако возникли сложности с получением допуска к участию в соревнованиях на следующий сезон.