В «Локомотиве» прояснили ситуацию с контрактом Батракова

В московском «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым.

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— Много информации о переговорах с Батраковым о продлении контракта. На каком этапе они сейчас находятся?

Дмитрий Ульянов: Очень близко. Переговоры завершаются.

— Агент говорил, что есть некая вещь, которая мешает продлению. Можно её назвать?

Владимир Леонченко: Представляете, мы эту вещь озвучим, и все будут рады. Контракт – конфиденциальная информация, мы не можем разглашать детали. Мы в своей работе всегда отталкиваемся от положительных решений. Когда осенью 2023 года приняли решение взять Алексея на сборы, подписали контракт, я бы от этой точки отталкивался. Что касается этих нюансов с переподписанием, то Алексей является игроком «Локомотива», он прогрессирует, надеемся на продолжение сотрудничества дальше.

— Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?

Владимир Леонченко: Это как раз это тот вопрос, о котором все хотят знать. Когда подпишем, всё озвучим. Но сам контракт – конфиденциальная информация, — передают слова Ульянова и Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.