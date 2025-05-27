Агент Сильянова прокомментировал информацию о согласовании контракта с «Динамо»

Агент защитника "Локомотива" Александра Сильянова Владимир Кузьмичев отреагировал на слухи о согласовании игроком личного контракта с "Динамо".

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- Чтобы согласовать личные условия, нужна договоренность между клубами. А таких новостей нет. Кто-то поторопился. Мы ведем переговоры о продлении соглашения с "Локомотива". Активно занимаемся переговорами, практически в ежедневном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правый защитник "Локомотива" Александр Сильянов достиг договоренности по личному контракту с другим московским клубом - "Динамо".

Сильянов перебрался в стан "железнодорожников" летом 2023 года из "Ростова". В минувшем сезоне 24-летний игрок записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас в 37 матчах за красно-зеленых во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2026 года.