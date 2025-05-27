«Аль-Хилаль» сделал окончательное предложение Фернандешу

«Аль-Хилаль» сделал окончательное предложение Бруну Фернандешу.

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Саудовский клуб предлагает полузащитнику «Манчестер Юнайтед» зарплату в размере 700 000 фунтов в неделю. С учетом различных бонусов португалец сможет зарабатывать до 65 миллионов фунтов в год, также ему будут оплачивать перелеты и проживание.

«Аль-Хилаль» установил крайний срок для игрока – он должен принять решение относительно возможного перехода к четвергу.

В минувшем сезоне АПЛ Бруну провел 36 матчей, отличившись 8 голами и 10 ассистами.