Тикнизян может перейти в сербский клуб

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в сербскую «Црвену Звезду», об этом информирует «Mash на спорте».

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По данным издания, переговоры о трансфере игрока сборной Армении в «Црвену Звезду» находятся на финальной стадии. «Железнодорожники» оценивают хавбека в 2 миллиона евро. Отмечается, что Тикнизяном не интересуются клубы из чемпионата России.

19 мая после матча 29-го тура завершившегося чемпионата России, в котором «Локомотив» встречался с ЦСКА (2:2), Тикнизян вышел к прессе и выразил недовольство своим положением в клубе, отметив, что чувствует себя «говном».

В минувшем сезоне чемпионата России Тикнизян принял участие в 33 матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА за 5,5 миллионов евро в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.