В «Ливерпуле» определились с потенциальной заменой для Конате

«Ливерпуль» рассматривает центрального защитника «Лейпцига» Кастелло Люкеба в качестве потенциальной замены для Ибраима Конате, о чём сообщает TEAMtalk. Ранее в СМИ появлялась информация, что по окончании контракта летом 2026 года французский футболист может присоединиться к мадридскому «Реалу».

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По сведениями источника, «мерсисайдцы» следят за Люкеба и запросили обновлённую информацию о 22-летнем защитнике, однако они не начали официальных переговоров. В контракте игрока есть сумма отступных в размере € 90 млн, однако «Лейпциг» может отпустить его за более низкую сумму.

В нынешнем сезоне Люкеба принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.