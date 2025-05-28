Николич рассказал о подготовке ЦСКА к Суперфиналу Кубка России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич в эфире рассказал о подготовке команды к Суперфиналу Кубка России против «Ростова», который состоится 1 июня на столичном стадионе «Лужники».

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«Настрой хороший. У нас долгая беспроигрышная серия в Кубке и чемпионате. И это нормально в футболе: когда хороший результат, тогда и атмосфера есть, и настрой есть. Но не все задачи решены в этом сезоне. Остальные команды уже отдыхают и готовятся к следующему сезону, а у нас очень важная задача — финал Суперкубка. Финал один уже был, сейчас — Суперфинал. Правда, это уже игра за трофей», — отметил Николич Матч ТВ.

Тренировки проходят на «ВЭБ Арене», где команда занималась весь год. Николич отметил, что сейчас погода позволяет провести две-три тренировки на «ВЭБ Арене» и полностью сосредоточиться на финале Кубка. Предматчевая тренировка, по его словам, состоится в «Лужниках» согласно расписанию, а две-три тренировки пройдут именно на «ВЭБ Арене».

Что касается морального состояния команды, Николич рассказал, что игроки ежедневно ездят на автобусе туда-сюда, и сейчас им просто нужно немного отдохнуть от этих поездок.

ЦСКА завершил сезон РПЛ с 59 очками, заняв третье место в турнирной таблице.