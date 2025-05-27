Джорджевич готов рассмотреть предложения от клубов РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Сочи» Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Он признался, что скучает по Россию — жить в этой стране ему было комфортно. Сейчас Джорджевич выступает за узбекистанский клуб «Согдиана».

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