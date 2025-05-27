Анчелотти оценил бразильских футболистов, которых он наставлял

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил по различным характеристикам бразильских футболистов, которых он наставлял. Итальянский специалист назвал экс-нападающего «Милана» Роналдо лучшим бразильским игроком, с которым он работал.

© Чемпионат.com