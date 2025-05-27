«Динамо» договорилось с Карпиным о контракте с зарплатой € 2,5 млн в год

«Динамо» договорилось с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

Карпин также является тренером сборной России. В июне 2024 года 56-летний специалист подписал новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС), рассчитанный до июля 2028 года.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что бело-голубые предлагают Карпину контракт, рассчитанный на три года.

Напомним, в марте нынешнего года президент РФС Александр Дюков сообщил, что в Российском футбольном союзе не возражают против совмещения работы 56-летнего тренера в сборной и клубе.