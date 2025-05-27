Экс‑вратарь «Краснодара» Дюпин сообщил, что намерен продолжить карьеру

Вратарь Юрий Дюпин заявил «Матч ТВ», что планирует продолжать профессиональную карьеру.

Дюпину 37 лет, во вторник «Краснодар» объявил об уходе голкипера в связи с завершением срока контракта.

— Буду продолжать карьеру. Я еще в отличной форме, — сказал Дюпин «Матч ТВ».

Дюпин в составе «Краснодара» стал чемпионом России в сезоне‑2024/25. Ранее футболист играл за казанский «Рубин», «Кубань», махачкалинский «Анжи» и другие команды.

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