Футболисты «Интера» единогласно назвали Ямаля самым сложным соперником в ЛЧ

Футболисты «Интера» Алессандро Бастони, Ян Зоммер, Маркус Тюрам, Давиде Фраттези, Кристьян Аслани и Федерико Димарко ответили на вопрос, кто является самым сложным соперником, с которым они играли в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Все игроки назвали 17-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

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«Интер» встречался с «Барселоной» на стадии полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Первый матч между командами закончился со счётом 3:3. Во второй игре итальянский гранд одержал победу со счётом 4:3 (д. вр.). В двух этих встречах Ямаль отметился одним голом. Всего в нынешнем сезоне соревнования 17-летний вингер забил пять голов и сделал три результативных паса в 13 матчах.