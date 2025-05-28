«Динамо» раскритиковали за увольнение Лички

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью Vprognoze заявил, что руководство «Динамо» поспешило с увольнением Марцела Лички.

«Во второй части сезона было сказано, что клуб должен попасть в топ-3 или выиграть Кубок по итогам сезона. Ни того, ни другого не случилось. Мне кажется, что нужно было дать Личке доработать сезон, и потом уже только принимать решения», — заявил Хомуха.

14 мая СМИ сообщили о том, что Валерий Карпин близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо», однако сам специалист эту информацию не подтвердил.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее Дмитрий Булыкин одним словом описал сезон «Динамо» в РПЛ.