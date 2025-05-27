Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до лета 2031 года

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной», сообщается на сайте каталонского клуба.

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Новое соглашение с 17‑летним форвардом рассчитано до 30 июня 2031 года.

Ямаль дебютировал за основную команду «сине‑гранатовых» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет. С тех пор футболист провел 106 матчей, забил 25 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с «Барселоной» он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ямаль — чемпион Европы 2024 года. На его счету четыре гола и девять «ассистов» в 19 матчах за сборную Испании.

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