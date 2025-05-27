Аморим потребовал у Гарначо искать новый клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в субботу, 24 мая, провёл собрание команды, на котором заявил нападающему Алехандро Гарначо, что ему стоит искать новый клуб. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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«Тебе лучше молиться, чтобы найти клуб, который тебя подпишет», — приводит источник Daily Mail слова Аморима, сказанные Гарначо.

Ранне 20-летний футболист пожаловался, что сыграл всего 20 минут в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», где манкунианцы проиграли со счётом 0:1, при том условии, что до этого он получал регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.