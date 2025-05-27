«Тоттенхэму» предложили подписать Зане

Крайний нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лерой Зане может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sky Sports.

© Чемпионат.com

Согласно источнику, услуги футболиста были предложены «Тоттенхэм Хотспур». Контракт игрока с командой из Мюнхена рассчитан до ближайшего лета, на данный момент переговоры о его продлении не продвигаются. У лондонцев есть шанс усилиться игроком, подписав его как свободного агента.

Трансферная стоимость Зане оценивается в € 38 млн. В 45 матчах клубного сезона-2024/2025 Лерой забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Футболист выступает за «Баварию» с 2020 года.