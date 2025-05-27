«Челси» может усилить состав игроком из чемпионского «Наполи»

«Челси» проявляет интерес к 29-летнему полузащитнику «Наполи» Андре Замбо Ангисса. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

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По информации источника, «синие» уже сделали выгодное предложение камерунскому футболисту. На текущий момент Замбо Ангисса занимается его оценкой.

Хавбек дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». В нынешнем сезоне Замбо Ангисса принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.