Анчелотти оценил талант Винисиуса

Анчелотти о Винисиусе: «Обладает особым даром, как Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо. Многие из лучших в истории футбола были бразильцами»
Карло Анчелотти поставил Винисиуса в один ряд с лучшими игроками Бразилии.
В понедельник итальянский специалист был представлен в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.
«Бразильские игроки обладают особым талантом. В местном футболе всегда было много талантов: многие среди лучших игроков в истории футбола были бразильцами. Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, а теперь Винисиус, обладают особым даром. Их путь к пониманию футбольного мира лежит через хорошее сочетание радости от игры с самоотдачей», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью после назначения на должность.