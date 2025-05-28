Галактионов: определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде и в клубе

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своей возможной отставке из клуба.

«Нужно понять первоисточник этих новостей. Если вы заметили, то первые слухи появились накануне ответственного матча с «Зенитом». Мы знаем, что определённая инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде и в клубе. При этом мы, внутри, воспринимали эти вбросы спокойно. В любом большом клубе происходят такие вещи», — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.