Тренер Пеллегрини назвал сильные стороны «Бетиса»

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о сильных сторонах команды. Сегодня, 28 мая, «Бетис» встретится с английским «Челси» в финале Лиги конференций. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

© Чемпионат.com