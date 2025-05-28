Cтало известно, куда может перейти Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в одном из саудовских клубов. Об этом сообщает Footmercato.

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По информации источника, 40-летний форвард интересен «Аль-Хилялу», который рассматривает европейца в качестве суперзвезды на смену ушедшему зимой бразильцу Неймару.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с «Аль-Насром». Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.