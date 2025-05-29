Мареска объяснил, почему не выпустил капитана «Челси» в стартовом составе в финале ЛК

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему не выпустил капитана клуба Риса Джеймса в стартовом составе в финальном матче Лиги конференции с «Бетисом» (4:1). Джеймс начал матч на скамейке запасных и вышел на поле после перерыва.

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«Честно вам говорю, я бы всегда выпускал Риса с первых минут, но я стараюсь его беречь. В этом сезоне он сыграл больше матчей, чем за последние два-три года. Он это понимает, что он — топ-игрок для нас.Для нас он так же важен, как и Коул Палмер, но нам нужно им грамотно управлять. Когда я его выпустил его на поле, он сказал мне: «Босс, не волнуйся, мы выиграем этот матч», — приводит слова Марески BBC.

Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.