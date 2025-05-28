Мареска прокомментировал то, что послал критиков состава «Челси»

Энцо Мареска объяснил свое высказывание о критиках «Челси».

© Sports.ru

Лондонцы вышли в Лигу чемпионов по итогам сезона, заняв 4-е место в АПЛ.

После победы над «Ноттингем Форест» (1:0) В 38-м туре Премьер-лиги главный тренер «Челси» грубо высказался о критике в адрес команды: «Как это сказать по-английски? Пошли они все на хер».

– Прежде всего, хорошо, когда игроки реагируют на критику. Думаю, что игроки здорово отреагировали.

Это была просто сиюминутная вспышка гнева. В моменты наших неудач, в период неудачной серии по ходу сезона многие высказывались не с нашей точки зрения. Они говорили неправильные вещи.

Да, мы молоды, и у нас самый молодой состав в истории лиги, но в то же время мы мужчины. Я также использовал критику, чтобы заставить нас отреагировать. Это просто вспышка гнева.

– Кого вы имели в виду под критиками «Челси»?

– Нет, это не о болельщиках. Они поддерживали нас весь сезон. Речь вовсе не о болельщиках.

По-моему, именно в момент, когда мы теряем очки, люди говорят о нас в неправильном ключе. Это был способ защитить игроков. Это была просто вспышка эмоций после игры, – сказал Мареска.