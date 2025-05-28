Быстров высказался о будущем Семака в «Зените» после второго места в РПЛ

Российский экс-футболист Владимир Быстров поделился мнением о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В минувшем сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть ни одного титула. Это произошло в юбилейный год столетия «Зенита», в связи с чем в СМИ появились разговоры о возможной отставке Семака.

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«Семак должен остаться, он заслужил это своими чемпионствами», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Зенит» становился чемпионом России с сезона-2018/2019. Санкт-петербургский клуб дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, где уступил ЦСКА (2:2 (3:4 пен.)).