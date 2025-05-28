Благотворительный фонд подал иск к «Салавату Юлаеву» на сотни миллионов

Благотворительный фонд «Урал» подал иск к ХК «Салават Юлаев» о взыскании 106,4 млн рублей. Об этом сообщает «РБК».

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Арбитражный суд Башкирии пока не принял заявление к производству. Также иск к клубу о взыскании 163,7 млн рублей подала «дочка» фонда — ООО «Иремель-Инвест». Арбитраж назначил предварительное заседание по этому делу на 23 июля. Оба заявления поступили в суд 22 мая.

Благотворительный фонд «Урал» зарегистрирован в Уфе в марте 2006 года. Председателем совета фонда был первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Руководит БФ «Урал» Илшат Гимадрисламов.

Как сообщает издание, в феврале 2015 года БФ «Урал» объявил о приостановке финансирования ХК «Салават Юлаев». Решение было принято после того, как арбитражный суд Москвы постановил взыскать в пользу АФК «Система» 70,7 млрд рублей с «дочки» благотворительного фонда, компании «Урал-Инвест». Также была прекращена помощь ХК «Торос» и финансирование строительства мечети «Ар-Рахим».