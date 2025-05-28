«Локомотив» согласовал контракт с полузащитником «Химок»

«Локомотив» согласовал условия личного контракта с полузащитником подмосковных «Химок» Лукасом Верой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Условия по зарплате согласованы. Игрок должен расторгнуть контракт с «Химками», после чего подпишет контракт на три или четыре года», — добавил источник «Чемпионата».

28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. В минувшем сезоне Вера принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.