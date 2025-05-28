Губерниев оценил исключение «Химок» из РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings похвалил Российский футбольный союз (РФС) за отказ в выдаче лицензии подмосковным «Химкам».

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По его словам, химчанам нечего делать в элитном дивизионе российского футбола.

«Здравый смысл восторжествовал. Я считаю, этой команде нечего делать в РПЛ. Что за качели: туда-сюда, договорились, лицензию получили. Ну хватит, надо перестать позориться!», — заявил Губерниев.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.