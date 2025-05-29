Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем

Московское «Динамо» в официальных соцсетях объявило о продлении контракта с молодым голкипером Курбаном Расуловым. Он выступает за вторую команду бело-голубых и пока не дебютировал за взрослый состав клуба. Стороны подписали новое соглашение сроком до 2028 года.

«Курбан Расулов продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 19-летним вратарём бело-голубых рассчитано до лета 2028 года. Поздравляем, Курбан! И ждём дебюта за основу», — написала пресс-служба бело-голубых.

В минувшем сезоне Расулов провёл за «Динамо-2» шесть матчей, в которых пропустил 11 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.