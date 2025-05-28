Вместо «Химок» в новом сезоне сыграет другой клуб РПЛ

Место футбольного клуба «Химки» после отказа в апелляции решения о невыдаче лицензии Российского футбольного союза (РФС), необходимой для выступления в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), займет другой клуб из элитного дивизиона по решению исполкома РФС. Об этом говорится в тексте регламента РФС.

По информации «Матч ТВ», дата предстоящего заседания исполкома РФС еще не определена.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.