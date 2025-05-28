Галактионов назвал условие повышения зарплаты Тикнизяна в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что полузащитник Наир Тикнизян может остаться в столичном клубе.

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После матча 29-го тура с ЦСКА (2:2) 26-летний полузащитник заявил, что он недоволен своим положением в «Локомотиве» и хочет покинуть его в летнее трансферное окно.

«У него еще год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свое выступление за «Локомотив». Если он принесет пользу, мы даже в праве предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет», – отметил Галактионов в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл 33 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

В январе 2024 года Тикнизян мог перейти в «Зенит», но не договорился с питерским клубом по личным условиям.

«Локомотив» занял 6-е место в РПЛ-2024/25. Сегодня, 28 мая, стало известно, что Галактионов останется главным тренером «железнодорожников».