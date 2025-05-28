Португальский агент оценил шансы Роналду перейти в российский клуб
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду перейти в российский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что сомневается в том, что сейчас форвард рассматривает такой вариант.
«Через год-два условно, конечно, ему было бы интересно попробовать себя в России», — добавил Барбоза.
Португалец также рассказал о том, какой клуб РПЛ может удовлетворить финансовые запросы Роналду.
«Чисто гипотетически, конечно, "Зенит"», — отметил Барбоза.
Ранее стало известно, что Роналду не хочет продлевать контракт с «Аль-Насром». Отмечалось, что португалец рассматривает возможность возвращения в «Спортинг».