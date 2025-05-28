Шишкин: динамовцев в матче с «Краснодаром» могли мотивировать деньгами

Бывший российский футболист Роман Шишкин допустил, что игроков московского «Динамо» могли мотивировать денежным вознаграждением за положительный результат в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Одержав победу над бело-голубыми, «быки» стали чемпионами России.

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