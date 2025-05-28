Объявлено имя тренера «Локомотива» в новом сезоне

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов продолжит работу в клубе. Об этом сообщил генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко.

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По его словам, в клубе не планируют никаких изменений перед новым сезоном.

«Перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем в команде и идем дальше», — заявил Леонченко.

«Локомотив» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. В Кубке России «Локомотив» выбыл на стадии первого этапа финала Пути регионов, уступив «Ростову».

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.