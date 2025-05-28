В «Локомотиве» подтвердили уход полузащитника

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет выкупать права на полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша». Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Футболист выступает за «Локомотив» на правах аренды.

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«Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду — пока тоже. Он уезжает в сборную, после чего в «Локомотив» не вернётся», — передают слова Ульянова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 23-летний Эдгар Севикян провёл 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.